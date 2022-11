Il medico di famiglia insultato | «Non vogliono farsi curare perché sono africano? Me ne vado»

Leggi su open.online

(Di martedì 15 novembre 2022) Enock Rodrigue Envolo è unlaureato all’Università La Sapienza di Roma. Proviene dal Camerun ed esercita in via Volta a Fagnano Olona a due passi da Malpensa in provincia di Varese. Ma da quando ha aperto lo studio cipazienti che nonvisitare da lui e altri che lo invitano ad andare a pascolare le pecore. Mentre sui social network viene bersagliato da insulti razzisti: «amareggiato. Ma se non miandrò a lavorare altrove», dice oggi al Resto del Carlino. Il dottore aggiunge che lo chiamano «senegalese». La polemica è nata su Facebook per poi dilagare: «qui perle persone e mettermi a servizio della comunità. Se non miall’Ats e chiedo di essere ...