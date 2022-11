Il governo australiano ha eliminato il divieto di ingresso nel paese per il tennista Novak Djokovic | che quindi potrà partecipare alla prossima edizione degli Australian Open

(Di martedì 15 novembre 2022) Ilha deciso di cancellare ildinelimposto lo scorso anno alserbo, dopo che questo era stato espulso dall’Australia per le sue posizioni contrarie al vaccino per il coronavirus. La cancellazione

Secondo quanto scrivono i media locali il governo australiano ha deciso di concedere un visto al serbo, nove volte vincitore dell'Australian Open. Dallo scorso gennaio l'Australia ha revocato l'obbligo di vaccinazione per l'ingresso nel paese. Lo scorso anno Djokovic è stato espulso dall'Australia per le sue posizioni contrarie al vaccino per il coronavirus.