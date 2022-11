Il giallo dei missili | la Nato | l' articolo 5 | cosa succede in Polonia

Pentagono: Usa difenderanno ogni centimetro della Nato La mappa degli obiettivimissili russi lanciati sull'Ucraina .sui missili caduti in Polonia: due morti. Pentagono: Usa difenderanno ...La Nato è in stato di massimo allerta permissili russi che sarebbero caduti in Polonia provocando due morti dopo la pioggia di oltre 100 razzi che si è abbattuta nel pomeriggio sull'Ucraina nell'ennesima sfida di Vladimir Putin al mondo ...Si tinge di giallo la caduta dei missili sul territorio polacco, che ha messo in agitazione il mondo intero. Ora Mosca nega ogni responsabilità rispetto ai missili caduti in Polonia. «Le dichiarazioni ...ad una cittadina straniera elementi utili per fare luce sul giallo di Marzia Capezzuti la 29enne scomparsa di casa quasi da un anno. La Procura di Salerno ha affidato ad un consulente tecnico ...