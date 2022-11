Il GF VIP lascia Cinecittà | contratto in scadenza | quale sarà la nuova location del reality

(Di martedì 15 novembre 2022) Il Grande Fratello vip è stato sfrattato da. La Casa più spiata dagli italiani dal prossimo anno dovràre la “solita”per trovarne una. Sembra, infatti, che non ci sia la volontà di rinnovare ilintra Mediaset ed Endemol Shine. Sono già state visionate alcune nuove potenziali sedi nelrealizzare la prossima edizione dele al momento quella milanese sembra la preferita. Unache dovrebbe essere stata individuata in un complesso costruito a Milano. Diverse le soluzioni per la prossima edizione del GF Vip Tra le altre possibili soluzioni una suggerita da Davide Maggio è quella di allestire la casa del GF Vip in una struttura Mediaset. Una eventuale soluzione che ...

In oltre 20 anni il programma è cambiato, si sono modificate le regole del gioco, al GF Nip è seguito lo spin - off '', sono cambiati conduttori, opinionisti, arredamento, ma la casa dagli Studi ...Cosa succederà Mancano ancora tanti mesi alla fine della settima stagione del Grande Fratello, ... 'Il Grande FratelloCinecittà . Non solo è in scadenza il contratto di affitto con il ...La cantante lasciò il gruppo nel 1989, dopo 14 anni e proprio quando la band stava vivendo l’apice del successo, ma è una scelta di cui non si è mai pentita. “Ho iniziato insieme a loro che avevo 22 ...Il Grande Fratello vip è stato sfrattato da Cinecittà. La Casa più spiata dagli italiani dal prossimo anno dovrà lasciare la “solita” location per trovarne una nuova. Sembra, infatti, che non ci sia l ...