Il G20 condanna l’invasione della Russia in Ucraina Meloni | devastante impatto su ordine e economia mondiali

15 nov 01:57 Usa: maggior parteguerra Russia in Ucraina La dichiarazione finale deldimostrerà che 'la maggior parte' dei suoi membrifermamente la guerra della Russia contro l'Ucraina. Lo riferiscono ...Come molti attorno a questo tavolo, l'Uequesta guerra. E ildeve ora lavorare insieme per affrontare le gravi conseguenze globali della guerra". Così la presidente della Commissione ...Di Redazione online Le notizie di martedì 15 novembre, dal vertice del G20 di Bali, in indonesia. La premier Giorgia Meloni è una delle quattro donne presenti al tavolo. Dalla bozza della risoluzione, ...Un passaggio importante della dichiarazione condanna in modo fermo la minaccia nucleare avanzata a più riprese da Mosca, definendo «inammissibile l’uso o la minaccia dell’uso di armi nucleari». Il G20 ...