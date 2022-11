“Il fatto non sussiste” | assolti i tre giornalisti querelati dall’ex ministra Teresa Bellanova Il pm aveva chiesto sei mesi di carcere

(Di martedì 15 novembre 2022) Il giudice del Tribunale di Lecce ha assolto “perché ilnon” i tre cronisti Mary Tota, Danilo Lupo e Francesca Pizzolante, imputati di diffamazione dopo la querela dell’exdi Italia viva. Ino riferito sulle rispettive testate (ilquotidiano.it, La7 e Il Tempo) della causa di lavoro intentata dal suo ex addetto stampa Maurizio Pascali, che l’citata in giudizio per vedersi riconoscere il giusto inquadramento contrattuale (e la giusta retribuzione) per i tre anni in cuilavorato al suo servizio come partita Iva. Una richiesta ritenuta fondata dalla Corte d’Appello leccese, che a settembre ha condannatoe il Pd locale a ...

