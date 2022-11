Il deputato Mollicone insiste e difende il sottosegretario Gemmato | “I vaccini? Hanno solo abbassato la viralità”

(Di martedì 15 novembre 2022) “Non vedo perché sia grave, anche il responsabile della Pfizer ha detto che non è stata attestato il fatto che ieliminino del contagio. Mi sembra una tempesta in un bicchier d’acqua, le altre vaccinazioni nonimpedito il contagio,la. Lo stesso ISS sta facendo uno studio su tutti i casi dei contagi che ci sono stati, la Commissione d’inchiesta che abbiamo fatto è un’operazione trasparenza che mi chiedo perché stupisca qualcuno”. A dirlo è stato ildi Fratelli d’Italia, Federico, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento alle dichiarazioni delalla Salute, Marcello. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

