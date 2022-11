Il Btp Italia piace tanto ai piccoli investitori

Leggi su panorama

(Di martedì 15 novembre 2022) In questi tempi di inflazione galoppante, non stupisce che l’ultima emissione del Btp, quella che protegge i risparmiatori dalla corsa del costo della vita, si appresti verso un “tutto esaurito”. Gli ordini sono iniziati ieri e si concluderanno il 16 novembre (il 17 per gli istituzionali). Già dalla prima giornata di contrattazioni si può notare che a farla da padrone sono statirisparmiatori con investimenti “mini”. Il messaggio è chiaro: glini vogliono proteggersi dall’inflazione perché tenere liquidità sul conto corrente equivale a perderla giorno dopo giorno. Si tratta di un prodotto dalla durata breve, sei anni, un tempo ridotto che sottolinea la sua vocazione per gliretail, quelli che non investono per professione. D’altronde, la posta in gioco è ghiotta in questi tempi di ...