Il Brera Calcio sbarca al Nasdaq e nei Paesi remoti con Chris Gardner | così la “terza squadra di Milano” diventerà professionista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Unadilettante dilombarda prestoe con il proprio nome al. Sembra fantascientifico, ma sarà quello che succederà già a dicembre e nei prossimi mesi: ilnata nel 2000 e nota come “ladi” ha deciso di aprirsi al mondo, partendo da uno degli indici borsistici più famosi. “È un passaggio che insieme agli investitori americani abbiamo trovato giusto fare per finanziare il nostro progetto: per questo abbiamo creato laHoldings, la società che quoteremo a New York”, dichiara a ilfattoquotidiano.it Alessandro Aleotti, fondatore del club e parte attiva anche di questa nuova esperienza. Tra coloro che hanno deciso di investire ...