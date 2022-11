Il BMW Group si assicura acciaio a basse emissioni di CO2

(Di martedì 15 novembre 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il BMWpersegue i suoi obiettivi in ambito climatico nelle scelte dei fornitori e sta riducendo significativamente l’impronta di carbonio del suo approvvigionamento di. Dopo i contratti iniziali con i fornitori europei, il BMWha ora concluso accordi per la fornitura dia ridottedi CO2 negli Stati Uniti e in Cina. “L’è una delle principali fonti didi CO2 nella nostra catena di approvvigionamento. Per questo motivo stiamo riorganizzando in modo completo il nostro portafoglio, in modo da poter rifornire la nostra rete di produzione globale con oltre un terzo dia ridottedi CO2 a partire dal 2026. Questo diminuirà ...

Il Gruppo BMW persegue i suoi obiettivi climatici per la rete di fornitori e riduce significativamente l'impronta di carbonio del suo approvvigionamento di acciaio. Dopo i contratti iniziali con i for ...SHENYANG, 14 NOV - La joint venture di BMW Group in Cina, BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA), investirà 10 miliardi di yuan (circa 1,4 miliardi di dollari) in un nuovo progetto di produzione di batt ...