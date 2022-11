Il bilaterale “molto positivo” tra Biden e Meloni letto dal prof Driessen

Leggi su formiche

(Di martedì 15 novembre 2022) La presidente del Consiglio italiano Giorgiaha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joein una margine del forum G20 di Bali. L’incontro non era scontato, viste le critiche della stampa statunitense alla premier, nuovamente accusata di simpatie fasciste. Di questo, e di altri temi, abbiamo parlato con Michael, Associateessor del dipartimento di Political Science and International Affairs della John Cabot University di Roma. Che impressione le ha fatto l’incontro a prima vista? Hoentrambi i rapporti forniti dalla Casa Bianca e dal Quirinale e devo dire che mi ha colpito più la continuità che non le differenze in questo caso, soprattutto se si considera quanta distanza ci sia tra Giorgiae Joe ...