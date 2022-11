Ibrahimovic ad Ancelotti Ora sei ricco | non devo prestarti più i soldi E l' allenatore si commuove

(Di martedì 15 novembre 2022) Videomessaggio di Zlatana Carlo, ospite di Che Tempo Che Fa . Tra le tante, belle parole, anche l'ironia di quello che deve essere stato un tormentone da spogliatoio: "Non dirmi più che non seie che. Adesso stai bene anche tu". E, evidentemente commosso: "Dietro alla maschera di arroganza di Ibra si nasconde un grande professionista e un grandissimo altruista".

