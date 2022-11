I tifosi nerazzurri possono votare altre quattro leggende nerazzurre | da inserir

(Di martedì 15 novembre 2022)nuovenomi pronti a brillare per sempre, nel firmamento nerazzurro. La storia dell’Inter è ricca di campioni, di storie, di trionfi, di personaggi che hanno contribuito a disegnare pagine indimenticabili di questo Club. Per questo Inter Hall of Fame è pronta, nella sua quinta edizione, ad accogliere altrigiocatori nell’olimpo nerazzurro. L’istituzione, nata nel 2018, ha il compito di raccogliere, custodire, diffondere e valorizzare il patrimonio sportivo e la memoria dei giocatori che hanno indossato la maglia dell’Inter. Ogni edizione incorona 4: sono al momento 16 gli Hall of Famer. Ora iinteristi hanno l’opportunità di scegliere i prossimiingressi nella Hall of Fame. Come ...

...il calcio di inizio della contestatissima edizione iridata prenderà il via al cuore dei... Ivedono partire Onana (Camerun), gli olandesi De Vrij e Dumfries, il croato Brozovic , i due ...Oggi appuntamento alle 15.15 per iDalla sosta alla sosta, oggi il Pisa è un'altra squadra Sono 7 iin nazionale. Jureskin convocato nella Croazia under 21 D'Angelo, Nagy e Tourè ...Il club nerazzurro protagonista domenica 27 novembre: un concorso per i tifosi e lo svelamento del nuovo team Esports ...A Bergamo iniziò discretamente, ma poi si perse anche per via di un carattere difficile Al Mondiale ci saranno diversi giocatori dal comune denominatore: poco apprezzati in Italia ai tempi delle loro ...