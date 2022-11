I neonazisti della Campania

Leggi su agi

(Di martedì 15 novembre 2022) AGI - L'Ordine di Hagal era il nome scelto dai componenti di una cellula neonazista, suprematista e negazionista con base a Marano, nel Napoletano, individuata da una indagineprocura di Napoli delegata alla Digos partenopea con la Direzione CentralePolizia di Prevenzione – Ucigos e il ServizioPolizia Postale e delle Comunicazioni. Cinque gli indagati destinatari di misure cautelari emesse dal gip partenopeo. Quattro sono in carcere per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per avere costituito, organizzato, promosso e finanziato il gruppo, attivo anche sul web sia con un sito chiamato proprio Ordine di Hagal sia in altri social media. L'obiettivo del gruppo era portare a termine atti eversivi violenti, facendo anche apologia e invitando i simpatizzanti ad agire. Per ...