I migliori album di Antonella Ruggiero | da Matia Bazar 1 a Registrazioni Moderne

(Di martedì 15 novembre 2022) Inevitabilmente, quando si parla deidinon si possono non menzionare i capolavori dei, canzoni che hanno insegnato al pubblico italiano l’eleganza e il talento. Parliamo, infatti, di una voce rimasta inarrivabile in termini di virtuosismi ed estensione. Oggiè una delle cantanti di riferimento della scena italiana, e con la sua carriera solista ha confermato quanto ci sia bisogno di una voce come la sua nel patrimonio artistico del Belpaese.1 (1976)1, come il titolo suggerisce, è il disco di debutto dei. Una partenza col botto, dal momento che ...

Corriere della Sera

La canzone che Cremonini dedica ai suoi genitori è tra le più particolari dell'e spiega forse ... è resistito vent'anni approfondimento La playlist deivideo di SkyTg24 a tema musica ...Fin da piccolo si confronta fra iper il suo stile, esibendosi spesso in Corsica in alcuni ... Pubblica un nuovonel 2021, 'Gipsy guitar from Corsica', continuando ad esibire un ... Quali sono i 500 migliori album di tutti i tempi La top 10 tra Beatles, Marvin Gaye e Prince Dall’ 11 novembre 2022 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “SCOPRIRE” (Blackcandy Produzioni), il nuovo album di Giorgio Mannucci. In “Scoprire” l’eco di un certo cantautorato italiano ...I migliori concerti a Torino previsti per i cittadini e i turisti della città: esibizioni previste, artisti e date degli spettacoli.