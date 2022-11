“I miei figli cresceranno senza di me” | star della tv britannica annuncia di avere un tumore terminale

Leggi su tpi

(Di martedì 15 novembre 2022) Jonnie Irwin, uno dei più amati conduttoritv in Gran Bretagna, hato diun. La scoperta è avvenuta nel 2020, quando durante le riprese sul settrasmissione che conduce, “A Place in The Sun”, ha avuto un malore. I medici lo hanno visitato e hanno scoperto che ha un cancro ai polmoni non guaribile, diffusosi ormai anche al cervello. Sposato con tre, Rex e due gemelli di due anni (Rafa e Cormac), Irwin ha detto di augurarsi che la sua storia possa aiutare gli altri a “trarre il massimo da ogni giorno”. “Da troppo porto un segreto. Non so quanto tempo mi resta, ma cerco di rimanere positivo. Ho preso l’abitudine di dire: ‘Non pianificare in anticipo perché potrei none bene’”. La sua carriera televisiva ...