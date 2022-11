(Di martedì 15 novembre 2022) Tra leaici sono anche i, presenticolonna sonora del film Elvis. Ihanno ottenuto unaai. L'annuncio è stato compiuto oggi dalla Recording Academy che, per la prima volta, ha inserito la band italiana tra i candidati ai prestigiosi premi musicali. Isono attualmente impegnati nelle date americane del loro Loud Kids Tour, ottenendo per ora un'ottima accoglienza e registrando, in più casi, il sold out. La cerimonia di ...

Movieplayer

sono attualmente impegnati nelle date americane del loro Loud Kids Tour , ottenendo per ora un'ottima accoglienza e registrando, in più casi, il sold out . La cerimonia di consegna dell'...... ossia il credito d'imposta fino a 75mila euro previsto per quelle imprese del settore dello spettacolo e della musica con spese fino a 250mila euro: così alcuni famosi personaggi... I Maneskin ottengono una nomination ai Grammy 2023 nella categoria Miglior Nuovo Artista Tra le nomination ai Grammy 2023 ci sono anche i Maneskin, presenti nella categoria Miglior Nuovo Artista e nella colonna sonora del film Elvis.I Maneskin hanno ottenuto una nomination ai Grammy Award 2023 per la categoria "Best New Artist". Ecco la data ufficiale della premiazione ...