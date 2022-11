I gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia fanno incetta di milioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 15 novembre 2022) Un balzo importante. Dovuto ovviamente innanzitutto al poderoso risultato elettorale. E dunque nulla da ridire essendo inevitabilmente il frutto della decisione degli elettori che hanno premiato – e in larghissima misura –. Ma è anche la conseguenza di un cortocircuito curioso: nonostante il taglio dei, a sbirciare i bilanci di previsione 2022 di Camera e Senato, si scopre che il fondo per iè lo stesso degli anni passati. Da 2,7a 16di euro. Il ricco balzo didal 2018 ad oggi. Tanto prenderanno idella Meloni nelle due Camere. Isono meno, ma il totale dei fondi no Per la Camera 30,8 ...