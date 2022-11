I dipendenti che hanno criticato Elon Musk nei gruppi Slack di Twitter sono stati licenziati

(Di martedì 15 novembre 2022) «Ichenei canalididurante la notte tramite e-mail. “Siamo spiacenti di informarti che il tuo rapporto di lavoro termina con effetto immediato”, gli viene detto via e-mail. “Il tuo comportamento recente ha violato la politica aziendale”»: questo il primo tweet di un lungo thread condiviso dall’ideatore di Platformer (progetto che si occupa di dare news relative alle Big Tech e alla democrazia) e co-host per un programma del New York Times. Sotto il tweet è iniziata un’accesa discussione sul fatto che chi criticaviene licenziato e si accumulano gli screen della mail in questione e le testimonianza dirette o indirette di ...

Forbes Italia

...contratto nazionale per i lavoratori, il riconoscimento dell Ansmm come associazione di categoria , l istituzione di una certificazione per social media manager e, alla luce di quello...... reteriunisce le pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni omolesbobitransfobiche, la formazione rivolta aicapitolini sui temi del mondo Lgbt+, il contact center per la ... Un dipendente corregge Elon Musk, lui lo licenzia con un tweet Amazon si sta preparando a tagliare migliaia di posti di lavoro a causa del rallentamento delle vendite e delle preoccupazioni per una recessione economica.Chi critica Musk sulle chat aziendali perde il posto di lavoro: questo è quanto emerge dalle ultime news sui licenziamenti Twitter ...