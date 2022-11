“Ho scoperto tutto” GF Vip 7 | l’audio era aperto | spoiler di Antonino con la Casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) GF Vip, già si parla di finale. Sono giorni impegnativi questi per chi sta dentro e fuori ladopo l’ingresso totalmente inaspettato non di un nuovo vippone ma del Covid. E ovviamente nella puntata di lunedì 14 novembre Alfonso Signorini ha chiarito la situazione e tranquillizzato il pubblico: i 4 concorrenti stanno bene, solo Attilio Romita è un po’ provato per la febbre. Ma tornando alla chiusura di questa settima edizione del GF Vip, la possibilità che fosse prolungato fino a primavera come successo per le ultime due edizioni era altissima. E infatti Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che andrà avanti almeno fino a marzo (fino al 27, secondo Dagospia) per poi lasciare spazio all’Isola dei famosi. Leggi anche: “Si sposta”. GF Vip, rivoluzione vera: dopo più di 20 anni la voce bomba che cambiaGF Vip finale, i concorrenti ...