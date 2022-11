“Ho messo il cellulare in carica”… scoppia il caso al GFVip

(Di martedì 15 novembre 2022) In tanti si sono chiesti come mai Patrizia Rossetti ha unal GF Vip e il motivo è semplice. Il web è sempre attento quando si parla di reality, e sui concorrenti è sempre pronto a notare ogni dettaglio Ieri non è passata inosservata la frase di Patrizia Rossetti che in collegamento con la L'articolo proviene da KontroKultura.

...di biochimica e biologia(Ibbc) del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli, in collaborazione con l'Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) Lazzaro Spallanzani, haa ...Ma non era mai arrivato e il suorisultava spento. Dopo oltre 20 giorni di ricerche, il giovane si èin contatto con la famiglia comunicando di stare bene, come fa sapere la sorella ...Con l’arrivo dell’ultimo iPad 10 Apple ha un po’ mescolate le carte dei suoi tablet. Il design completamente rinnovato di quest’ultimo modello potrebbe mettere in crisi l’utenza nel momento della scel ...In tanti si sono chiesti come mai Patrizia Rossetti ha un cellulare al GF Vip 7. Ecco il perché la vippona lo aveva in puntata ...