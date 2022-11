Gazzetta

L'ex centrocampista di Juventus, Inter e Lazio ha assistito all'allenamento del Brasile alla Continassa. Il Profeta si è lanciato in un pronostico ... Hernanes spiega i segreti del Brasile: "Se sarà finale contro Messi..." «Perché ho scelto Torino In realtà è Torino che ha scelto me, si vive troppo bene qui, poi a due passi ci sono le langhe, il Monferrato, paesaggi stupendi», spiega Hernanes. Che così non dovrà più ...