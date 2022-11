Haaland | la proposta dei dilettanti | «Allenati con noi | meglio che il golf!»

(Di martedì 15 novembre 2022) Tra il serio e il faceto ladell’Ashton United, 7^ categoria inglese, di avere in prestitoper il periodo del mondiale L’Hashton United, club che milita nella Northern Premier League Premier Division, settimana categoria inglese, ha chiesto al Manchester City di concedere il prestito di Erlingper 28 giorni, il tempo della sosta mondiale. ???? ???????? – ?????? ???????#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling.?https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy— Ashton United FC (@AshtonUnitedFC) November 14, 2022 «L’Ashton United può confermare che il club ha presentato unaper il prestito di 28 giorni per l’attaccante del Manchester City Erling. Con gli attuali campioni della Premier ...

bizzarra quella arrivata da parte dell' Ashton United FC , club che milita in Northern ... Il club avrebbe comunicato la volontà di acquistare Erlingin prestito, nel periodo di pausa ...all'Ashton United: il commento dell'allenatore e la reazione dei fan L'allenatore dell'Ashton avrebbe commentato così la: " Il City non gioca e noi vogliamo aiutare Erling a tenersi ...Tra questi anche la Premier League, con Haaland che sarà costretto a non giocare per almeno un mese e mezzo. Ma in queste ore, è arrivata, sempre dall’Inghilterra, una proposta per ingaggiarlo in ...Proprio per questo motivo, l'Ashton United - club di settima divisione inglese - ha chiesto Haaland in prestito al Manchester City con un comunicato ufficiale sul proprio sito. Una proposta per ...