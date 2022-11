Guerra Ucraina-Russia | missili su tutto il Paese e su Kiev | “7 milioni di case senza elettricità” Borrell | “Riconquistato il 50% dei territori occupati”

Certo, quanto emerso dal preambolo del G20 di Bali fa sperare in molti che qualcosa può cambiare non solo nei rapporti tra le due superpotenze ma magari anche sullain. Eppure, c'è ...Ma per lei, cameriera in un ristorante, lanon era finita. Venerdì scorso era andata dai ... A quel punto l'uomo, con doppia cittadinanza egiziana e, avrebbe cercato di depistare. In tre ...In questi ultimi 4 anni, siamo stati travolti dalla crisi economica, dal Covid-19, dalla Guerra in Ucraina, dalla siccità. Tutto questo ci porta a pensare ad essere un po' più sovranisti a casa nostra ...Missili cadono in Polonia, nel villaggio di Przewodów. Due persone sono morte, ha riferito ufficiosamente Radio ZET. Il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Kyrylo Tymoshenko, ha affermato ch ...