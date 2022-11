Guerra Ucraina-Russia | esplosioni a Kiev e missili su tutto il Paese Zelensky | “Premete su Mosca | cessi minacce nucleari” Ma Lavrov boccia le proposte ucraine per la pace

... a fronte di un progressivo taglio alle importazioni di petrolio e prodotti raffinati dalla Russia come conseguenza dellain". 15 - 11 - 2022 15:25... quest'anno, entrano in gioco anche tematiche laterali, come i timori di una recessione globale, il caro energia e il rilancio delle energie fossili, tutte conseguenze dellainIL ...Il riferimento non è solo all’Ucraina ma anche alla stabilità nell’Indo-Pacifico, a Taiwan, e nel mediterraneo del sud, specie in quella Libia che tanto l’Italia avrebbe necessità di vedere pacificata ...È entrato nel vivo il G20 di Bali, in Indonesia, che ha già visto il discorso in videocollegamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e che vede il debutto tra i grande del pianeta di Giorgia ...