Guardiola testimonia al processo Mendy «È un bravo ragazzo»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 novembre 2022) Pep, allenatore del Manchester City, è stato invitato are davanti al tribunale di Chester (Gran Bretagna) nelcontro Benjamin, accusato di sette stupri e un’aggressione sessuale «Benjaminmi ha chiesto di essere con tutti voi oggi, Vostro Onore. Ed è per questo che sono qui» Sono state le parole con cui l’allenatore spagnolo si è presentato alla Corte per difendere il suo ex giocatore «Come club e allenatore, avevamo grandi aspettative su di lui. È un, gli piace divertirsi e far divertire le persone, difficile trovare qualcuno in spogliatoio che parli male di lui. Controllo i miei giocatori durante gli allenamenti, ma non li seguo sui social e non so cosa facciano nella ...