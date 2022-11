“Guardate | è lei” Giorgia Meloni | la figlia Ginevra batte un record In Italia non era mai successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) Ladial G20 che si sta svolgendo in Indonesia, a Bali. È la prima volta che una bambina entra ufficialmente nello staff del presidente del Consiglio. In passato non era mai accaduto. Il primo premier donna d’ha così stabilito nuovo primato dopo la vittoria delle elezioni e la nomina a capo di Palazzo Chigi. Al G20 le donne presenti sono quattro:, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il direttore generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva e dell’Organizzazione mondiale del commergio (Wto) Ngozi Okonjo-Iweala. Un primato per il premierno. Insieme a lei, a Bali, dove si sta svolgendo il G20, c’è anche ladi...