Gravina | «D’Onofrio? Non si può commissariare l’AIA»

... nasce in seguito all'arresto per traffico internazionale di droga di Rosario, ex procuratore capo dell'Aia. La proposta del Presidenteè stata avallata dalle interlocuzioni ......ha sottolineato come l'arresto diabbia arrecato ' un gravissimo danno'immagine a tutto il mondo del calcio ', apprezzando la capacità degli arbitri di non farsi scalfire da ...