Grande Fratello Vip 7 | nominati 17a puntata del 14 novembre | riparte il televoto

(Di martedì 15 novembre 2022) Con l’annullamento delcausa Covid al GF Vip, ieri sera non è andata in scena alcuna eliminazione, né è stato indicato il preferito tra i Vipponinel precedente appuntamento con il reality. Nella prima ed unicasettimanale, dunque, abbiamo potuto scoprire solo leon.Vip 7, 17a: i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vip 7, 17a puntata: i nominati I concorrenti isolati e lontani dalla Casa del GF Vip in quanto risultati positivi al Covid - Patrizia , Charlie , Luca e Attilio - hanno potuto ...È quanto si intuisce alVip dove, nella notte, Antonino ha parlato con Edoardo Tavassi e Luca Salatino delle somiglianze tra Cechu e Oriana Marzoli. Parole, le sue, che sembrano ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ospite della puntata di lunedì 14 novembre del Grande Fratello Vip Paolo Ciavarro che ha incontrato il suo grande amico Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum ha vuto parlare sia su quanto ...