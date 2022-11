Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Chia sulla diciassettesima puntata

(Di martedì 15 novembre 2022) I concorrenti dei reality si dividono in tre categorie, solitamente. Ci sono i comodini, quelli che giusto i parenti stretti da casa s’accorgono della loro presenza. E che se arrivano lontano, nel percorZo, è perché sono talmente trasparenti che i rivali si scordano pure di nominarli. Poi c’è il gruppo più nutrito, composto da quelli che qualche dinamica te la regalano pure, nel corso dei mesi, ma difficilmente lasciano davvero il segno. E infine ci sono i pezzi da 90, gli animali da reality, quelli che – c’è poco da fare – il trash ce l’hanno proprio nel DNA. Ecco, è a quest’ultima categoria che appartengono Antonella Fiordelisi e Guendalina Tavassi. Entrambe, sì. Ho amato così tanto quel loro catfight condito da frasi in latino totally ad minm (giusto per rimanere in tema) che dalladel Gf Vip 7 di ieri avrei levato un paio di altri ...

