Grammy 2023 | Maneskin candidati come miglior nuovo artista

il cui nuovo album 'RUSH!' uscira' il 20 gennaio, pochi giorni prima della cerimonia deiin programma il 5 febbraio in prima serata. L'annuncio arriva mentre Victoria, Damiano, Thomas e Ethan ...I Maneskin hanno ottenuto una candidatura aiAwards. La rockband italiana è in lizza nella categoria miglior nuovo artista. Le candidature sono stata annunciate oggi dal sito della Recording Academy. Lando Buzzanca in ospedale La ...Il talentuoso gruppo, infatti, ha ricevuto una candidatura ai Grammy 2023 nella categoria New Artist. La consegna dei premi avverrà il prossimo 5 febbraio a Los Angeles: la band romana sfiderà gli ...I Maneskin hanno ottenuto una candidatura ai Grammy Awards 2023. La rockband italiana è in lizza nella categoria miglior nuovo artista. Le candidature sono stata annunciate oggi dal sito della ...