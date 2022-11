Glik e i suoi fratelli | dalla B al Mondiale | il giallorosso non sarà il solo

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Neanche il tempo di rientrare che Kamilha già salutato il Benevento. Il polacco è partito per raggiungere il ritiro della Polonia che prenderà parte alin Qatar. In mancanza degli azzurri, un piccolo spicchio di Italia in terra asiatica a rappresentare il Bel Paese. Il centrale, assente di sicuro alla ripresa contro la Reggina e in forte dubbio anche per il successivo match con il Palermo,uno dei pochi esponenti che prenderà parte alla manifestazione iridata arrivando da un club della nostra serie B. All’appello, infatti, figuranoaltri due calciatori: il capocannoniere del torneo Walid Cheddira (Bari) convocato dal Marocco e il terzino destro Fran Karacic (Brescia) chiamato dall’Australia. Tre titolari che costringeranno ...

