Gli operai ex Gkn in presidio al Comune di Firenze | “Nessuno del governo ci ha cercato Vogliamo lavorare | non i soldi pubblici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) “Abbiamo portato da mangiare ai lavoratori che sono radunati inneldi”: Felice Ieraci, membro Rsu ed ex lavoratore dello stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio, in questo momento si trova in piazza della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, sede deldel capoluogo toscano. Racconta a ilfattoquotidiano.it che il Collettivo di fabbrica ha avuto un confronto con Dario Nardella. “Il sindaco ha detto che la nuova proprietà è inamovibile sulle sue posizioni, è ancora tutto fermo”. La delegazione didel Collettivo si trova ancora nella sala dove si raduna il Consiglio comunale. I lavoratori sono entrati a Palazzo Vecchio nella serata di ieri, 14 novembre, e hanno passato lì la notte insieme ad alcuni consiglieri che stanno sostenendo la loro azione: “Scioglieremo il ...