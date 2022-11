Giuntoli racconta il nuovo Napoli e rivela | “Haaland il mio più grande rimpianto!”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 15 novembre 2022) Una bella e ricca intervista quella che il direttore sportivo delCristianoha rilasciato al Corriere dello Sport, nella quale tocca svariati temi. Partendo dalche sta nascendo alla situazione Spalletti, dal metodo di lavoro utilizzato tra le differenti figure societarie, allazione di qualche trattativa mai andata in porto. Come sopra detto,inizia la sua intervista parlando delassetto che la società ha voluto dare alla squadra, con l’addio in estate della maggior parte dei senatori dello spogliatoio, uno su tutti il capitano, Insigne, affermando: “I tempi del mercato non li dettiamo noi, bisognava che si creassero le condizioni. E comunque che si ragionasse in profondità senza condizionamenti umorali. Le ...