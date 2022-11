Giuntoli | il rimpianto? Haaland!

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 15 novembre 2022)ha rilasciato un’intervista al corriere dello sport svelando le manovre del Napoli degli ultimi anni. Su Kvara? “Di lui abbiamo cominciato a parlarne già ai tempi di Ancelotti, ma poi la richiesta di 30 milioni del Ribin Kazan aveva raffreddato la pista. La guerra in Ucraina ha poi cambiato lo scenario e ci siamo rifatti avanti con la Dinamo Batumi” Si parla già di rinnovo con Kvaratskheila? “Con il management di Kvara c’è un buon rapporto ed avremo modo di parlarci ed aggiornarci. C’è simpatia e stima tra di noi ed anche altri 4 anni e mezzo di contratto. Certo nessuno rimane insensibile a quanto dimostrato sul campo.” Esiste la clausola di Kim? E se Si come si sviluppa? “Faccio chiarezza su questo tema abbastanza dibattuto ultimante. La clausola esiste, ma non è fissata. È una clausola variabile in basa al fatturato dell’eventuale acquirente. Inoltre ci ...