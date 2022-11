Giuntoli | “Futuro Spalletti? C’è un’opzione chiara Rinnovi Kvaratskhelia e Kim? Idee precise” | poi il retroscena su Haaland

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 15 novembre 2022) La grande stagione del Napoli, primo in Serie A e primo nel girone di Champions League a sorpresa, nasce da molto lontano. Dalla scorsa estate, quando il club azzurro decide di attuare una vera e propria rivoluzione della rosa. Via tutti i senatori, da Insigne a Mertens, passando per Koulibaly, Fabian Ruiz, Ospina e Ghoulam. Dopodiché la preoccupazione ha invaso la mente dei tifosi napoletani: c’era la paura di non riuscire ad essere protagonisti. E invece il Napoli è riuscito a costruire una rosa forte e con interpreti chiari, soprattutto grazie al grande lavoro di Cristianoe di tutto il suo staff. Il direttore sportivo del Napoli ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato di presente,e di rimpianti. Come nasce un capolavoro come quest Napoli? “Con l’impegno, credo anche con la competenza, con il ...