(Di martedì 15 novembre 2022). Hanno cosparso l’ingresso deldie poi gli hanno dato fuoco. E’ accaduto nella notte tra lunedì e martedì in undi via Aniello Palumbo a. L’attività presa di mira da malviventi è Olipama, che si occupa di vendita e manutenzione di attrezzature informatiche.dato alle fiamme aL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

Un fardello che, simbolicamente, i lavoratorivia dal palco, svuotando quei pacchi ... In contemporanea, mentre questa mattina c'è quest'iniziativa, aci sono gli operai della Leonardo ...Un fardello che, simbolicamente, i lavoratorivia dal palco, svuotando quei pacchi ... In contemporanea, mentre questa mattina c'è quest'iniziativa, aci sono gli operai della Leonardo ... Giugliano: gettano benzina sotto la saracinesca e appiccano incendio nel negozio Le Vespe si impongono per 1-0. Gelbison sconfitta a Pescara, finisce in pareggio tra Turris e Latina. E c'è attesa per il posticipo tra Foggia e Avellino.I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato a Scampia per detenzione di droga a fini di spaccio Gaetano Mancinelli*, ...