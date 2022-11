Giugliano | ferisce la moglie con 10 coltellate | arrestato

La vicenda è accaduta nella sera di ieri a, in provincia di Napoli. In manette è finito un 37enne incensurato del posto che dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti Secondo una ...Prima la lite, poi avrebbe colpito la moglie, forse con un cacciavite o un coltello. È accaduto a, nel Napoletano. La donna è ricoverata in ospedale in prognosi riservata, mentre il marito è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri. In manette un uomo di 37 anni, incensurato, che dovrà ...Nel Napoletano è finito in manette un 37enne incensurato che dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti. La vicenda è accaduta ieri sera a Giugliano. La donna è ricoverata in ospedale in pr ...Litiga con la moglie e la ferisce con 10 coltellate: la donna è ricoverata in ospedale, l’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti ...