Giudice sportivo | stangata UFFICIALE per Mourinho

Ildella Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate il tecnico della Roma, Josè Mourinho.Ildella Lega Nazionale calcio di Serie A, Gerardo Mastrandea, in relazione alle partite della 15/a giornata, disputate nell'ultimo week - end, ha squalificato per due giornate l'...Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per due giornate il tecnico della Roma, Jose Mourinho, dopo l'espulsione rimediata contro il Torino ...Lo sfogo contro l'arbitro Antonio Rapuano costerà a Mourinho due giornate di squalifca. È questo quanto si apprende dalla Lega Serie A, che ha comunicato le ...