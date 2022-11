Giudice sportivo | due giornate di squalifica per Mourinho

Squalificati Serie A, le decisioni deldopo la quindicesima giornata di campionato. Tutti i dettagli Ilha emesso i verdetti sugli squalificati dopo la 15esima giornata di Serie A. GIOCATORI ESPULSI: ...... dove sorge il centroin cui si allena il Brescia. E anche nelle prossime settimane ...davanti al gip per l'udienza preliminare - quella del 24 ottobre è stata infatti rinviata dal- ...(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il giudice sportivo della Lega Nazionale calcio di Serie A, Gerardo Mastrandea, in relazione alle partite della 15/a giornata, disputate nell'ultimo week-end, ha squalificato ...Niente panchina per l’allenatore della Roma contro Bologna e Milan Nel finale di Roma-Torino, Josè Mourinho è stato espulso per proteste, con parole forti, nei confronti dell’arbitro. Il Giudice Sport ...