Giornata Mondiale della Filosofia | il 23 novembre “Metamorfosi dell’Umanesimo” per dirigenti e docenti

(Di martedì 15 novembre 2022) La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e alcune istituzioni di cultura e ricerca, promuove anche quest’anno la celebrazione, indetta dall’UNESCO con l’iniziativa dal titolo “”. L'articolo .

... saranno solo in quattro, Viña, Rui Patricio, Dybala e Zalewski a partecipare al. Ci sono ... almeno a quello dello scorso anno quando, alla quindicesima, era a quota cinque reti, ...in memoria delle vittime della strada', un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato, ogni anno, alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari. Sono numerose le ..."Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada", un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato, ogni anno, alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari. Sono numerose le ...Inserita nell’ambito delle iniziative connesse alla celebrazione della giornata mondiale del diabete, l’iniziativa sportivo-educativa coinvolgerà anche quest’anno giovani e meno giovani in un corteo ...