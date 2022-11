Giorgio Mannucci | disponibile in digitale “Scoprire” il nuovo album

(Di martedì 15 novembre 2022) Dall’ 11 novembre 2022 èsu tutte le piattaforme di streaming “” (Blackcandy Produzioni), ildiIn “” l’eco di un certo cantautorato italiano (Samuele Bersani, Daniele Silvestri) si fa sentire insieme alle influenze di artisti internazionali come Sufjan Stevens o Air. Orchestrazioni e synth eterei fanno da supporto a testi, ora impegnati (Il viaggio, Nelle Tue Scarpe), ora più leggeri e scanzonati (Bianco, Ardenza Mare). Ballate pop e melodie orecchiabili prodotte e scritte dacoadiuvato dai producer Tommaso Bandecchi, Lorenzo Buzzigoli e lo stesso Ale Bavo.suona chitarre, basso, piano, synth, ...

