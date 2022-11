Ginevra Meloni con mamma Giorgia al G20 a Bali | prima volta di una bambina nello staff del Presidente del Consiglio

Non era mai successo che all'interno dello staff del Presidente del Consiglio ci fosse un minore, nel caso di, una bambina . La figlia del Premier e del giornalista Andrea Giambruno , ...Le altre donne presenti leggi anche G20 a Bali, programma e temi in agenda: tutto quello che c'è da sapere Insieme al premierc'è sua figlia, di sei anni. Entrambe sono atterrate in ...Negli ambienti vicini alla presidente del Consiglio, gli incontri bilaterali previsti al G20 di Bali per Giorgia Meloni “smentiscono i detrattori” arrivando a mostrare “la grande attenzione verso l’It ...Prima Joe Biden, poi Xi Jinping e Narendra Modi. Cioè, escludendo l’Europa, rispettivamente la prima, la seconda e la quarta economia mondiale. In altri termini, nell’afa ...