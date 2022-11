Giallo-Ferrari | Vasseur dall' Alfa al posto di Binotto ma la scuderia smentisce

AGI - È '' sul futuro del team principal della Scuderiadi Formula Uno, Mattia Binotto. Secondo voci, poi smentite dalla Scuderia, al suo posto a gennaio arriverà Frederic Vasseur dall'Alfa Romeo.Rivoluzione in casadopo la fine della stagione, o meglio, questo è quanto filtra. Mattia Binotto sarà licenziato e L'articolo Ildi Mattia Binotto, sarà licenziato dallaLa scuderia smentisce proviene da True ...Il team principal del Cavallino sarebbe nell'occhio del ciclone per i risultati e il rapporto con Charles Leclerc ...La Scuderia ha emesso un comunicato nel quale definisce voci totalmente prive di fondamento quelle che danno Mattia Binotto in uscita dal Reparto Corse. Si è bruciato il nome di Frederic Vasseur in un ...