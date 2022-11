GF VIP | Antonino Spinalbese ha il Covid? Dopo la puntata è stato messo in isolamento | ecco perché

(Di martedì 15 novembre 2022)inper la notte per via di alcuni sintomi che potrebbero ricondurre al; il gieffino ne ha parlatolacon Oriana Marzoli. Ma cosa è successo? Leggi anche: Guendalina Tavassi contro Antonella Fiordelisi: scoppia la lite «Sei stupida» VIDEOha ilil...

È quanto si intuisce al Grande Fratellodove, nella notte,ha parlato con Edoardo Tavassi e Luca Salatino delle somiglianze tra Cechu e Oriana Marzoli. Parole, le sue, che sembrano ......sette i concorrenti che vanno in nomination alla fine della puntata del 14 novembre del ' GF'. ... Leggi Anche Oriana Marzoli contesa trae Daniele, ma lei ha già fatto la sua scelta Leggi ...La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera ha visto un forte scontro fra Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, oltre al duro faccia a faccia fra ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...