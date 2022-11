GF VIP | Antonino parla di Belen Rodriguez e dell’aborto | cosa ha detto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 novembre 2022)Spinalbese, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e ex fidanzato di, ha più volteto della showgirl nonostante quest’ultima lo abbia diffidato dal farlo, sia per rispetto nei suoi confronti ma soprattutto in quelli della piccola Luna Marì. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, l’hair stylist ha rivelato alcuni dettagli della loro vita insieme, partendo anche dall’aborto spontaneo del loro primo figlio.avrà? GF VIP,Spinalbese ha il Covid? Ecco perché ora è in isolamento L’aborto spontaneo e il desiderio di avere un figlio Dopo aver raccontato come sia inizia la storia con, Spinalbese è arrivato poi al momento nel quali i due hanno maturato l’idea di avere un figlio. Prima ...