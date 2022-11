GF Vip 7 | tutti contro Antonella Fiordelisi | l’influencer massacrata in puntata

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 15 novembre 2022) La diretta del GF Vip 2022 andata in onda ieri, lunedì 14 novembre 2022, è stata davvero difficile per. Attaccata un po’ da, sia in studio che nella Casa,campana ha faticato a mantenere illlo e più volte si è mostrata scossa, a un passo dalle lacrime nonostante il carattere notoriamente forte e combattivo. Dopo la, tuttavia,è crollata. GF Vip 7,sotto attacco Nella diretta del lunedì del Grande Fratello Vip 7,è stata attaccata sia da Sonia Bruganelli, che sembra proprio non sopportarla, sia da Orietta Berti, che le ha consigliato di ridimensionarsi, visto che non è né la più bella, né la più ...