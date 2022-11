GF Vip 7 | rivelazione shock di Patrizia Rossetti | spettatori allibiti

(Di martedì 15 novembre 2022) E’ successo di tutto ieri durante la puntata del lunedì del GF Vip 7, in particolare con i concorrenti costretti all’isolamento per Covid Puntata davvero particolare quella di ieri in diretta al Grande Fratello Vip 7. Infatti la grossa novità è stata rappresentata dai concorrenti che, incredibilmente, sono stati contagiati dal Covid-19. Il Covid diventa L'articolo proviene da Inews24.it.

...50 - Flashpoint 1 20:35 - Flashpoint 2 21:20 - Broken City 23:10 - Wonderland 23:45 -- Mio ...13 - THE BIG BANG THEORY V - LA REAZIONE DEL RAZZO RUSSO 20:36 - THE BIG BANG THEORY V - LA......Parla lei La nuova puntata del Grande Fratelloandrà in onda stasera lunedì 14 novembre 2022 su Canale 5 . Nell'attesa, nella Casa la cantante Wilma Goich si è lasciata andare a una...Al Grande Fratello Vip è scattato quasi il bacio tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, cosa ha rivelato il gieffino nella casa più spiata d'Italia.E' successo di tutto ieri durante la puntata del lunedì del GF Vip 7, in particolare con i concorrenti costretti all'isolamento per Covid ...