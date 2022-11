Gf Vip 7 | dopo diretta Oriana Marzoli si scusa con Daniele Dal Moro che sbrocca | “Questo teatrino era quello che volevi!”

(Di martedì 15 novembre 2022) La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera ha visto un forte scontro fraDale Antonino Spinalbese, oltre al duro faccia a faccia fra Antonella Fiordelisi e Guendalina Tavassi. L’influencer venezuelana si è trovata al centro di un triangolo aso insieme all’ex tronista di Uomini e Donne e all’hair stylist. Entrambi hanno cercato di conquistare il cuore della sudamericana, “esperta” di reality show. Incalzata da Alfonso Signorini, ha dovuto ammettere di provare dei sentimenti per l’ex di Belén Rodriguez.laha provato ad avere un confronto con, chiedendogliqualora si fosse sentito preso in ...

L'ultima puntata del Grande Fratelloè stata tutta un fuoco d'artificio grazie all'intervento di Guendalina Tavassi, tornata come ospite nel reality showtre anni dall'ultima apparizione. La sorella di Edoardo ha avuto uno ...' Un amore impossibile '. Giovanni Ciacci al ' GFParty ' commenta così il rapporto tra Marco Bellavia e Pamela Prati . I dueessersi avvicinati all'interno della Casa si sono salutati con un grande bacio quando si sono incontrati nello ...Nella casa del Grande Fratello Vip si è creato un nuovo triangolo: Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e (quello di troppo) Daniele Dal Moro. Durante la scorsa puntata, andata in onda il ...