Gaffe del Ghana | dimenticate le maglie per il Mondiale

(Di martedì 15 novembre 2022) Ilsi prepara a scendere in campo per affrontare le sfide delin Qatar. La Nazionale africana è stata inserita nel gruppo H della competizione, insieme a Portogallo, Uruguay e Corea del Sud. La prima partita è prevista per il 24 novembre, alle ore 17, proprio contro la testa di serie del girone, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

In consiglio comunale è stata fatta notare una gaffe del sindaco di Lissone: al IV novembre ha messo la mano sinistra sul petto, non la destra sul cuore.Domenica scorsa re Carlo ha celebrato il suo primo Giorno della Memoria da quando è salito al trono mentre la nazione è rimasta in silenzio per due minuti in memoria dei caduti dalla prima guerra mond ...